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RusCable Live - Плавучий кабель. Кабельное "порно" и главные новости. Эфир 22.10.2021

Ух! Насыщенная выдалась неделя!

У нас вышло несколько материалов и интервью:

А еще сегодня будет премьера нашей новой рубрики: "RusCbale TRANSLATOR", в которой мы узнаем, что там с кабельными новостями за рубежом!

И конечно, как всегда в эфире Вас ждут наши постоянные рубрики, “Главные новости недели”, “Инспекция по соцсетям” и “Ретроспектива”. Обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level. Посмотрим на изменения за неделю и проанализируем главные взлеты и падения недели в специальной рубрике “Биржа доверия”. 

Регистрируйся в программе лояльности "Марпосадкабель"https://elektroportal.ru/mp и получи 100 рублей на телефон и шанс выиграть умную крутые призы каждый месяц! 

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на любой удобной вам платформе:
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