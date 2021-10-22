22 года RusCable.Ru!
22 октября 2021, 10:44
Рубрика: Новости портала
Метки: RUSCABLE LIVE, ПРЯМОЙ ЭФИР, ГЕРДА, КУБАНЬКАБЕЛЬ, КСК, ВНИИКП, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Источник: RusCable.Ru
Ух! Насыщенная выдалась неделя!
У нас вышло несколько материалов и интервью:
А еще сегодня будет премьера нашей новой рубрики: "RusCbale TRANSLATOR", в которой мы узнаем, что там с кабельными новостями за рубежом!
И конечно, как всегда в эфире Вас ждут наши постоянные рубрики, “Главные новости недели”, “Инспекция по соцсетям” и “Ретроспектива”. Обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level. Посмотрим на изменения за неделю и проанализируем главные взлеты и падения недели в специальной рубрике “Биржа доверия”.
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Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)
▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на любой удобной вам платформе:
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