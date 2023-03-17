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17 марта 2023, 11:14 346 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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Вчера закончилась выставка Cabex 2023 и пора поделиться впечатлениями, идеями и выводами, которые можно сделать.

Мы побывали на сотнях стендов, поговорили с участниками и гостями выставки, чтобы узнать, каким станет кабельный сезон 2023 года. Эксклюзивные материалы, фото, видео и итоги конкурса PR-сhallenge в прямом эфире RusCable Live!

Ну и конечно главные новости недели, эксклюзивные фото и видеоматериалы и рубрика "инспекция по соцсетям", где мы покажем самые интересные и необычные публикации со всего интернета. Эфир проведут Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (ведущая и блогер Kabel.FM).

Партнер трансляции - АО "Энергокабель"

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Метки: RUSCABLE LIVE, CABEX, PR-CHALLENGE
Отрасль: Кабельная промышленность 

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