Вчера закончилась выставка Cabex 2023 и пора поделиться впечатлениями, идеями и выводами, которые можно сделать.

Мы побывали на сотнях стендов, поговорили с участниками и гостями выставки, чтобы узнать, каким станет кабельный сезон 2023 года. Эксклюзивные материалы, фото, видео и итоги конкурса PR-сhallenge в прямом эфире RusCable Live!

Ну и конечно главные новости недели, эксклюзивные фото и видеоматериалы и рубрика "инспекция по соцсетям", где мы покажем самые интересные и необычные публикации со всего интернета. Эфир проведут Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (ведущая и блогер Kabel.FM).

Партнер трансляции - АО "Энергокабель"