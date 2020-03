Золотой партнер RusCableCLUB 2020

Завод Кавказкабель Наклонная линия Maillefer Стенд на Cabex 2019

RusCableCLUB 2020 NEXT GENERATION, главная неформальная встреча специалистов отрасли, состоится уже совсем скоро. На второй день выставки Cabex, в минутной доступности от КВЦ «Сокольники», современная мультимедийная площадка Яровит-Холл примет более 120 гостей: представителей ведущих кабельных заводов России, трейдеров и поставщиков электротехнической продукции, производителей материалов и оборудования, государственных ведомств, энергетических и промышленных корпораций. В течение одного незабываемого вечера, общению коллег и профессионалов рынка будут содействовать непринужденная атмосфера, яркая шоу-программа, выступления и конкурсы, широкий выбор коктейлей и напитков, а также музыкально-танцевальные паузы и многое другое. Новый Клуб проходит под слоганом NEXT GENERATION. Формат мероприятия объединит поколения – демократичный, молодой и веселый, он поднимет на гребень волны юных, амбициозных, смелых специалистов, которые строят будущее своего успеха и всей отрасли уже сегодня. Яркий представитель NEXT GENERATION – УК «Кавказкабель» выступил Золотым партнером RusCableCLUB 2020.

Завод «Кавказкабель» современный производитель кабельно-проводниковой продукции, был основан в 1976 году как последнее и самое передовое кабельное предприятие СССР. В пиковый период своей работы, «Кавказкабель» входил в десятку крупнейших кабельных заводов РФ, выпускал широкую номенклатуру изделий: более 22 000 маркоразмеров и около 800 наименований кабельно-проводниковой продукции.

В 2018 году предприятие перешло под управление молодой команды перспективных и известных в кабельном бизнесе предпринимателей. Их коммерческая деятельность в этой области успешно развивалась в течение многих лет. Годы работы в сбытовых структурах крупнейших трейдерских организаций, на кабельных заводах; создание собственной организации, ориентированной на торговлю кабельной продукцией; участие в смежных проектах, опыт управления кабельным заводом – все это позволило новой команде досконально изучить завод и определить его потенциал, спланировать его поступательное восстановление и развитие.

Линейка основной продукции завода, помимо спецзаказов, включает силовые кабели ВВГ, бронированные ВБШв, экранированные ВВГЭ, безгалогенные ППГ, пониженной горючести нг(А) и вариаций LS, FRLS, с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели контрольные, кабели управления, провода и многое другое. Объемы производства постоянно растут, уровень переработки металлов повышается ежемесячно.

Осенью 2019 года, по приглашению руководства УК «Кавказкабель», команда портала RusCable.Ru, посетила производственную площадку предприятия в г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Эксклюзивно для нашей делегации была проведена экскурсия по территории завода: ведущие специалисты «Кавказкабель» показали корреспондентам портала производственную цепочку, рассказали о последних успехах компании, изменениях в ее работе, достижениях и дальнейших планах. Мы постарались найти для наших читателей ответы на многочисленные вопросы, окружавшие «Кавказкабель» в последние два года. В эксклюзивном репортаже о заводе «Кавказкабель»: «Через тернии к звездам» мы рассказыали о прошлом, настоящем и будущем завода.

УК «Кавказкабель» постоянный участник Международной выставки Cabex, активный участник мероприятий для кабельного сообщества. Узнать больше о продукции завода вы сможете на стенде компании под номером А215. А для знакомства с его специалистами нет лучше возможности чем RusCableCLUB 2020. Переходите по ссылке и оформляйте билеты.